Sanità Liris Fdi | Personale cuore pulsante del Ssn

Liris di Fratelli d’Italia afferma che il personale sanitario è il cuore del Sistema sanitario nazionale. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di come migliorare le strutture e le risorse umane del settore. Durante un incontro a Roma, Liris ha sottolineato l’importanza di valorizzare medici e infermieri, che rappresentano la spina dorsale dell’assistenza. La discussione si concentra anche sulle sfide quotidiane degli operatori, spesso alle prese con carenze di personale e turni massacranti.
Roma, 19 feb. (Adnkronos Salute) - "L'argomento affrontato, enfatizzato e trattato da Aaroi è utile per la nuova sanità che stiamo costruendo con il ministro Schillaci. Si tratta di un sistema che tende proprio a valorizzare il personale quale cuore pulsante di un Servizio sanitario nazionale che deve rimanere universalistico, ma che, per conservare se stesso, deve fare un check, un controllo e un cambiamento anche in termini di approccio e di algoritmo di riferimento". Lo ha detto Guido Quintino Liris, membro della V commissione Bilancio del Senato, durante il convegno 'Lavoro e capitale umano: le sfide per il futuro', organizzato da Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani - Emergenza area critica) a Roma.
Sanità, Marcello (FdI): "Detassare al 15% le indennità per turni notturni e festivi del personale infermieristico"Nicola-Marcello Nicola Marcello di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione alla Regione, chiedendo di detassare al 15% le indennità per i turni notturni e festivi degli infermieri.
Milleproroghe. Zaffini (FdI): Soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sulle incompatibilità per il personale sanitarioIl presidente della commissione Sanità del Senato esprime soddisfazione per l'emendamento che proroga le incompatibilità per il personale sanitario non medico, uno strumento per contrastare le carenze ... quotidianosanita.it
Liris (FdI), Programma operativo conferma concretezza per la sanità(v. 'Tavolo della Salute Abruzzo, presentato...' delle 20.12) Accolgo con favore l'esito del Tavolo permanente della Salute e il lavoro portato avanti sul Programma Operativo 2026-2028, che conferma ... ansa.it
