Sanità Liris Fdi | Personale cuore pulsante del Ssn

Roma, 19 feb. (Adnkronos Salute) - "L'argomento affrontato, enfatizzato e trattato da Aaroi è utile per la nuova sanità che stiamo costruendo con il ministro Schillaci. Si tratta di un sistema che tende proprio a valorizzare il personale quale cuore pulsante di un Servizio sanitario nazionale che deve rimanere universalistico, ma che, per conservare se stesso, deve fare un check, un controllo e un cambiamento anche in termini di approccio e di algoritmo di riferimento". Lo ha detto Guido Quintino Liris, membro della V commissione Bilancio del Senato, durante il convegno 'Lavoro e capitale umano: le sfide per il futuro', organizzato da Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani - Emergenza area critica) a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

