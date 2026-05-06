Liris Fdi | Rendere il Ssn realmente accessibile a tutti

Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che è essenziale riorganizzare il sistema sanitario nazionale per renderlo più accessibile a tutti. Ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sui bisogni dei pazienti, in particolare nelle aree locali, e di affrontare le sfide legate all'invecchiamento della popolazione e alle malattie croniche. La proposta mira a rispondere alle crescenti richieste di assistenza e servizi medici nel territorio.

(Adnkronos) – “È fondamentale rimettere al centro il paziente, rispondendo sul territorio alle sollecitazioni sempre più importanti derivanti dall'invecchiamento della popolazione e dall'incidenza di patologie cronico-degenerative. Dobbiamo avere la capacità di intercettare e rispondere a queste esigenze in ambito territoriale: l'obiettivo è rendere il Servizio sanitario nazionale realmente accessibile a tutti, a prescindere dalla localizzazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Sanità, Liris (Fdi): "Personale cuore pulsante del Ssn" Leggi anche: Liris (FdI): “Il farmaco è potere politico, geopolito e economico” Contenuti e approfondimenti Liris (FdI), Programma operativo conferma concretezza per la sanità(v. 'Tavolo della Salute Abruzzo, presentato...' delle 20.12) Accolgo con favore l'esito del Tavolo permanente della Salute e il lavoro portato avanti sul Programma Operativo 2026-2028, che conferma ... ansa.it Sanità, Liris (Fdi): Personale cuore pulsante del SsnRoma, 19 feb. (Adnkronos Salute) - L'argomento affrontato, enfatizzato e trattato da Aaroi è utile per la nuova sanità che stiamo costruendo con il ministro Schillaci. Si tratta di un sistema che ... iltempo.it