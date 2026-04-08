Liris FdI | Il farmaco è potere politico geopolito e economico

Un articolo recente ha riportato le dichiarazioni di un rappresentante politico di Fratelli d’Italia, che ha affermato come il farmaco rappresenti un elemento di potere politico, economico e geopolitico. Si tratta di sostanze di pochi milligrammi che, simbolicamente, racchiudono decisioni collettive su chi può ricevere cure e chi invece rimane in attesa, evidenziando il ruolo cruciale delle scelte scientifiche e politiche nel settore sanitario.

Il farmaco, una parte per il tutto. Pochi milligrammi, ma che racchiudono in sé una scelta collettiva su chi può guarire e chi resta in attesa, in una sintesi chimica tra scienza e responsabilità. E “il farmaco è a tutti gli effetti un mezzo di potere, politico, geopolitico nonché economico“. E’ su questo nodo che fa levaGuido Liris, senatore di FdI membro della Commissione Bilancio e d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, per spiegare ai nostri microfoni cosa significa esercitare potere sul farmaco, sulla sanità e sul futuro della salute globale. A margine della presentazione del libro “Ecosistema del Farmaco” di Claudio Cirelli e Federico Serra, che proprio su questo traccia i suoi capitoli, il senatore delinea una triade di potere, “essenziale per una nazione“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Liris (FdI): “Il farmaco è potere politico, geopolito e economico” Leggi anche: Sanità, Liris (Fdi): "Personale cuore pulsante del Ssn" Liris (FdI): ‘La disoccupazione scende al 5,1%, un nuovo traguardo per l’Italia’Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Bilancio sottolinea che a gennaio 2026 il tasso di disoccupazione è sceso al 5,1%. Liris (FdI), Programma operativo conferma concretezza per la sanità(v. 'Tavolo della Salute Abruzzo, presentato...' delle 20.12) Accolgo con favore l'esito del Tavolo permanente della Salute e il lavoro portato avanti sul Programma Operativo 2026-2028, che conferma ... ansa.it Legge di bilancio, Liris (FdI): priorità taglio cuneo fiscaleRoma, 13 set. (askanews) – Il taglio del cuneo fiscale è la madre di tutte le battaglie in vista della legge di bilancio, ma con quella poca parte di bilancio libero dovremo intervenire sulla sanità ... affaritaliani.it