Lions Bisceglie a Molfetta | serve la risposta dopo la batuta in Toscana
Dopo la sconfitta subita in Toscana, i Lions Bisceglie si preparano ad affrontare la sfida a Molfetta. La partita di questa sera rappresenta un'occasione per la squadra di rispondere ai risultati recenti e cercare di evitare l’eliminazione. La formazione si ritroverà in campo con l’obiettivo di migliorare la difesa e di trovare una strategia efficace per invertire la rotta. La decisione sul capitano o sulla guida tecnica verrà annunciata prima dell’inizio del match.
? Cosa scoprirai Come faranno i Lions a correggere la difesa dopo il crollo in Toscana?. Chi guiderà la squadra per evitare l'eliminazione immediata stasera?. Quali sono le strategie del Costone Siena per chiudere la serie?. Cosa deve cambiare nel gioco di Vito Console per invertire la rotta?.? In Breve Partita fissata alle ore 20 del 6 maggio presso il PalaPoli di Molfetta.. Capitan Di Dio guida il gruppo per correggere la difesa dopo la batuta toscana.. Masciarelli guida il Costone Siena con un roster profondo per chiudere la serie.. Vito Console punta sulla grinta per evitare l'eliminazione dai playoff.. Alle ore 20 del 6 maggio i Lions Bisceglie scendono in campo al PalaPoli di Molfetta per una sfida che vale la sopravvivenza nei playoff contro il Costone Siena.🔗 Leggi su Ameve.eu
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