Lions Bisceglie sfida decisiva per i playoff contro il Recanati
Oggi, domenica 12 aprile, si tiene una partita importante per i Lions Bisceglie, che riceveranno la Pallacanestro Recanati alle 19:00 al PalaPanunzio di Molfetta. La sfida rappresenta un momento decisivo per le possibilità di accesso ai playoff della squadra di casa. La partita si svolge in un contesto di fine stagione, con entrambe le squadre che puntano a ottenere un risultato favorevole per le proprie ambizioni.
I Lions Bisceglie affrontano oggi, domenica 12 aprile, una sfida cruciale per il proprio destino stagionale ospitando la Pallacanestro Recanati alle ore 19:00 presso il PalaPanunzio di Molfetta. Il confronto, inserito nel girone D della Serie B2, rappresenta un momento di svolta per il collettivo guidato da Vito Console, che deve puntare al massimo risultato possibile in queste ultime tre partite di regular season per blindare un posizionamento ottimale in vista dei playoff imminenti. Per i nerazzurri di Bisceglie, l’incontro non è solo una questione di classifica, ma un vero e proprio test psicologico dopo un periodo difficile. La squadra...🔗 Leggi su Ameve.eu
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