Via libera al finanziamento per l' ospedale del Nord Barese | 192 milioni per la nuova struttura tra Molfetta e Bisceglie

Il finanziamento di 192 milioni e 500 mila euro è stato approvato per la costruzione di un nuovo ospedale nella zona tra Molfetta e Bisceglie, nel Nord Barese. La struttura sanitaria sarà realizzata nel territorio compreso tra queste due città. Il progetto, che riguarda la fase di finanziamento, prevede la creazione di un nuovo polo ospedaliero nella regione.

Con il decreto trasmesso dal Ministero della Salute al dipartimento regionale, si potrà procedere a indire la gara per la progettazione esecutiva e dei lavori E' stato finanziato con 192 milioni e 500mila euro il nuovo ospedale del Nord barese, che sorgerà tra Molfetta e Bisceglie. A comunicarlo è la Regione Puglia, rendendo noto che il decreto di ammissione al finanziamento è stato trasmesso dal Ministero della Salute al Dipartimento Salute e benessere animale della Puglia. Il finanziamento sarà coperto per il 95% da fondi statali, e per il restante 5% a carico della Regione. L'approvazione del finanziamento giunge al termine di un articolato iter amministrativo che ha visto la collaborazione tra Ministero della Salute, Regione Puglia e Asl Bat, che ha competenza sulla procedura di realizzazione dell'opera. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Ospedale unico del Vco, c'è l'ok definitivo: la nuova struttura si farà a PiedimuleraApprovata all'unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte la localizzazione in cui realizzare il nuovo ospedale del Verbano Curio Ossola Ora è...

San Vito, via libera al progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco: costerà oltre 5 milioni di euroL'annuncio arriva dal vice ministro Vannia Gava dopo l'incontro avvenuto con il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Alberto Bernava La nuova sede...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Saks global, via libera definitivo al finanziamento da 1 miliardo di dollari; Enel, via libera cda a operazioni finanziamento per 12 miliardi; Enel, via libera del cda a 12 miliardi tra finanziamenti e bond per il rifinanziamento del debito; Saks, trovato l’accordo con i fornitori. Ok al finanziamento da 1 mld $.

Siracusa. Nuovo ospedale: finanziamento confermato, via libera al progetto sanitario più atteso del territorioLe recenti dichiarazioni dell’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, hanno definitivamente chiarito la posizione della Regione sul progetto del nuovo ospedale di Siracusa, confermando che i ... libertasicilia.it

Cattolica, via libera al primo condhotel in cittàPrimo condhotel cittadino, riconoscimento del debito fuori bilancio legato al caso De Curtis, aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e ... chiamamicitta.it

Auto fuori strada nel nord Barese, muore una 68enne, ferito il marito. L'incidente a Bisceglie, la macchina finita contro un muretto a secco #ANSA - facebook.com facebook