L’insegnamento va considerato gravoso in tutti gli ordini scolastici ANIEF chiede di estenderlo a tutta la categoria non solo a infanzia e primaria

L’associazione sindacale ha fatto richiesta affinché la definizione di “lavoro gravoso” venga estesa a tutti gli ordini scolastici, non limitandosi alle sole scuole dell’infanzia e primarie. Attualmente, solo gli insegnanti di queste fasce godono di questa qualifica, mentre gli altri livelli scolastici non sono inclusi nella classificazione. La questione riguarda la possibilità di riconoscere formalmente le difficoltà di insegnamento anche in altri contesti scolastici.

La qualifica di “lavoro gravoso” nella scuola, al momento, spetta soltanto a chi insegna all’infanzia e alla primaria. Una distinzione che l’Anief ritiene ingiustificata. Il sindacato autonomo ha chiesto ufficialmente di anticipare il pensionamento per tutto il personale scolastico, dalle medie in su fino agli istituti professionali. Il beneficio non è simbolico. Chi ottiene questa qualifica accede a un trattamento pensionistico agevolato e può riscattare gli anni di laurea a condizioni vantaggiose. Un meccanismo che, nelle intenzioni del sindacato, dovrebbe essere esteso senza distinzioni di ordine e grado. Daniela Rosano, segretaria generale dell’Anief, ha spiegato i motivi della battaglia in un’intervista all’agenzia Teleborsa.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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