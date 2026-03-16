GPS 2026 seconda fascia primaria importantissima per le supplenze Mancano tanti insegnanti di infanzia e primaria
Il 2 marzo 2026 si è svolto un question time su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la presenza della docente Sonia Cannas. Durante l’incontro si è parlato dell’aggiornamento delle graduatorie GPS 2026, con particolare attenzione alla seconda fascia primaria, ritenuta fondamentale per le supplenze. Si è evidenziata la carenza di insegnanti di infanzia e primaria.
Nel question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata affrontata una questione relativa all’aggiornamento delle graduatorie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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