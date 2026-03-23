Marotta | L'Inter non fa vittimismo ma per il futuro mi auguro protocolli e giudizi più omogenei

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta punta ancora tutto sul successo finale: "Siamo primi meritatamente". Poi, lo sguardo su due temi caldissimi, arbitri e tecnico. "Nessun alibi, si deve essere più forti di eventuali episodi contro, Chivu? Le pressioni esistono, i professionisti le sanno gestire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Cassano attacca Marotta: “Da 5 anni l’Inter è favorita ma ha buttato nel ce**o 3 scudetti”L'ex calciatore si schiera nel botta e risposta tra il presidente dell'Inter e il tecnico del Napoli, Antonio Conte: "L'Inter quest'anno è ancora la...

Marotta conferma l’interesse su Cancelo: “Opportunità che valutiamo”. Cosa manca per il ritorno all’InterMarotta conferma le voci dei contatti tra Inter e Cancelo, "giocatore dalle caratteristiche giuste e all'altezza degli altri in rosa" che si vuole...

Una selezione di notizie su Marotta 8220 L 8217 Inter non fa...

Temi più discussi: Inter, Saviano continua la sua crociata: Meriterebbe la retrocessione. Ma stavolta non cita Marotta; Inter, Marotta promette: Non siamo davanti a uno psicodramma; La Marotta League non funziona: Inter beffata e furiosa, campionato riaperto; L'Inter piomba su Diaby: lui vuole tornare in Europa, Marotta ci pensa.

marotta l inter nonMarotta predica calma: Inter, nessun psicodramma. Dobbiamo essere più forti degli errori arbitraliMILANO - La mano di Pongracic? Oggi siamo davanti a uno scenario con una pletora di esperti tecnici, di esperti di Var, e quindi tanti opinionisti e varisti aggiunti hanno acclarato che era calcio di ... corrieredellosport.it

marotta l inter nonInter, Marotta: Non siamo davanti a uno psicodramma. Dobbiamo essere più forti anche degli errori arbitrali(ANSA) - MILANO, 23 MAR - In un campionato ci sono lamentele da parte di tutte le società. Non sono qui per lamentarmi. Alla fine dell'anno secondo me grosso modo si equivalgono ... milannews.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.