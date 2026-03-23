Marotta | L'Inter non fa vittimismo ma per il futuro mi auguro protocolli e giudizi più omogenei

Il presidente dell'Inter Beppe Marotta punta ancora tutto sul successo finale: "Siamo primi meritatamente". Poi, lo sguardo su due temi caldissimi, arbitri e tecnico. "Nessun alibi, si deve essere più forti di eventuali episodi contro, Chivu? Le pressioni esistono, i professionisti le sanno gestire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Marotta manda avanti gli esperti: "Pongracic, rigore per l'Inter. Sempre lamentele, io non voglio" facebook

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