Musica teatro e cabaret | il Festival del mare e del gusto fa tappa nell’Agrigentino

Il Festival del mare e del gusto torna nell’Agrigentino, portando concerti, spettacoli teatrali e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e del pesce locale. Promossa dal Galp Flag “Il sole e l’azzurro - Tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, la rassegna coinvolgerà vari comuni della provincia, offrendo un calendario ricco di eventi che uniscono musica, teatro e cabaret. La manifestazione si svolge in più località, con l’obiettivo di promuovere le tradizioni e le eccellenze del territorio.

Concerti, spettacoli e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e del pescato locale. Torna anche quest’anno il Festival del mare e del gusto, la rassegna promossa dal Galp Flag “Il sole e l’azzurro - Tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, che coinvolgerà diversi comuni della provincia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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