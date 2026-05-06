L' ingegnere del Mose per l' Alti Fondali di Manfredonia | sarà snodo per la logistica delle rinnovabili

È iniziata la fase operativa per la rifunzionalizzazione del Bacino ad Alti Fondali di Manfredonia, un intervento inserito nel Piano Porti nazionale. L’annuncio è stato dato da Piloda Group, tramite la sua divisione Building, che sottolinea come questa operazione potrà diventare un punto di snodo per la logistica legata alle energie rinnovabili nella zona. La riqualificazione mira a migliorare le capacità del bacino e il suo utilizzo per attività legate alle rinnovabili.

Al via la fase operativa per la rifunzionalizzazione del Bacino ad Alti Fondali di Manfredonia. L'intervento, che rientra nell’ambito del Piano Porti nazionale, è stato annunciato da Piloda Group, attraverso la sua divisione Building. Le lavorazioni sul pontile procederanno in contemporanea.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Manfredonia pronta a uscire dal Consorzio Asi, scontro sul Porto Alti Fondali: "Basta scelte calate dall'alto"Altolà del sindaco La Marca, che sta valutando l'opportunità di impugnare il bando per l'assegnazione di un suolo adiacente alle aree retroportuali... Logistica, Generali completa il polo di Le Mose con gli ultimi 5 magazziniE anche l’ultimo spazio libero del quartiere di Le Mose dedicato alla logistica è stato riempito, realizzato e consegnato.