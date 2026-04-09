Logistica Generali completa il polo di Le Mose con gli ultimi 5 magazzini

Nel quartiere di Le Mose, il settore logistico ha visto la conclusione di un nuovo complesso di magazzini, portando a termine la riempitura dell’ultimo spazio rimasto libero. La realizzazione e la consegna di questi cinque magazzini rappresentano l’ultima fase di sviluppo di un’area dedicata alla logistica. La conclusione di questo progetto segna la fine dei lavori di ampliamento di questa zona del quartiere.

E anche l’ultimo spazio libero del quartiere di Le Mose dedicato alla logistica è stato riempito, realizzato e consegnato. Gli ultimi 88mila metri quadrati di capannoni, costruiti da Generali Real Estate nell’ultimo lotto disponibile, è stato inaugurato nella mattina del 9 aprile. Vanno così a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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