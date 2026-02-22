Manfredonia pronta a uscire dal Consorzio Asi scontro sul Porto Alti Fondali | Basta scelte calate dall' alto

Il Comune di Manfredonia ha deciso di uscire dal Consorzio Asi Foggia a causa delle decisioni imposte dall’alto sul Porto Alti Fondali. Il sindaco ha dichiarato che non tollera più scelte unilaterali senza coinvolgimento locale, puntando a gestire direttamente il porto. La questione ha diviso gli amministratori, che chiedono più trasparenza e partecipazione nelle decisioni strategiche. La discussione si infiamma mentre si avvicinano le prossime consultazioni sulla gestione portuale.

Altolà del sindaco La Marca, che sta valutando l'opportunità di impugnare il bando per l'assegnazione di un suolo adiacente alle aree retroportuali Non è più disposto ad accettare decisioni calate dall'alto il Comune di Manfredonia, tanto da minacciare finanche l'uscita dal Consorzio Asi Foggia, che comprende l'agglomerato Asi ManfredoniaMonte Sant'Angelo. "Giù le mani dal Porto di Manfredonia" è l'ultimo altolà del sindaco Domenico La Marca, che qualche settimana fa aveva contestato le modalità di rinnovo della governance del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale. "Serve chiarezza, serve condivisione, serve tutela dell'interesse pubblico.