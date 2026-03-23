A gennaio 2026 i prezzi al consumo del vino risultavano in calo dell’1,9% rispetto allo stesso mese del 2025. A confermarlo i dati Istat, che evidenziano come il comparto vinicolo sia entrato in una fase deflattiva strutturale. Prezzi di vino, birra e liquori a confronto. La flessione registrata non è un episodio isolato, ma il consolidamento di una tendenza già in atto da mesi. Il vino italiano è in crisi ed è oggi il segmento più debole all’interno del comparto delle bevande alcoliche, con una dinamica che diverge in modo netto rispetto agli altri prodotti. Mentre il vino scende, infatti, gli spiriti e i liquori registrano un +0,5% su base annua e la birra mostra una stabilizzazione dopo mesi di calo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo del vino in calo, perché costa meno rispetto a birra e liquori?

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