Lo scorso 3 maggio si è celebrata la giornata dedicata alla libertà di informazione, un evento che ogni anno richiama attenzione sulle questioni legate alla trasparenza e al diritto di conoscere. In questa occasione si sono svolti incontri e discussioni pubbliche con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di un’informazione libera e indipendente. Tuttavia, il modo in cui vengono affrontati questi temi spesso si rivela più simbolico che concreto.

Ri-Mediamo La rubrica settimanale su media e società. A cura di Vincenzo Vita Ri-Mediamo La rubrica settimanale su media e società. A cura di Vincenzo Vita Si tratta, però, di una celebrazione ingannevole, perché il diritto dei diritti -per evocare la definizione di Stefano Rodotà- oggi è più che mai nel mirino. Anzi. Insieme alla magistratura è considerato un lusso per le attuali democrature tetragone verso la bilancia dei poteri. Guai a verificare la legittimità delle decisioni; guai a far crescere la consapevolezza critica di massa. Eppure, non poco si è mosso sotto il profilo delle normative: dall’European Media Freedom Act (Emfa), alla direttiva anti Slapp (le querele temerarie, con recepimento in scadenza), a Regolamenti significativi come il Digital Services Act e il gemello Digital Markets Act.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’ingannevole giornata della libertà di informazione

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Il 1° maggio celebriamo chi lavora con passione, rigore ed etica. In Farmad+ crediamo in una comunicazione chiara, semplice, mai ingannevole. Costruiamo ponti tra le persone, ogni giorno, con responsabilità e trasparenza. Difendiamo il diritto al riposo, alla - facebook.com facebook