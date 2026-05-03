UNESCO | allarme sul calo della libertà di stampa e dell’informazione

L’UNESCO ha emesso un rapporto in cui si evidenzia un calo della libertà di stampa e della qualità dell’informazione in diverse zone del mondo. Il documento sottolinea come la presenza di grandi piattaforme digitali abbia modificato il panorama mediatico, influenzando anche i giornali locali. Inoltre, si segnala un aumento delle aggressioni online rivolte a giornalisti ambientali, che spesso sono vittime di attacchi e intimidazioni.

? Cosa scoprirai Come influiscono i colossi del web sulla sopravvivenza dei giornali locali?. Perché i giornalisti ambientali sono i più colpiti dalle aggressioni online?. Chi sta finanziando le nuove reti di resistenza contro l'autocensura?. Quali sono le conseguenze reali per i cittadini del vuoto informativo?.? In Breve Elisabetta Tola analizza la regressione del giornalismo sul campo per Il Bo Live.. Aggressioni online colpiscono professionisti digitali e giornalisti che trattano temi ambientali.. Il dominio delle piattaforme web sottrae risorse finanziarie essenziali alle testate locali.. Nuove collaborazioni internazionali tra testate cercano di proteggere i reporter isolati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UNESCO: allarme sul calo della libertà di stampa e dell’informazione Notizie correlate Libertà di stampa: allarme globale per il calo del 10% dei diritti? Cosa scoprirai Come possono gli spyware governativi compromettere la sicurezza delle fonti? Perché l'intelligenza artificiale minaccia la qualità... Barbacetto: “Libertà di stampa? Parte dell’informazione è diventata propaganda pura”. Pedullà (M5s): “Clima oscuro”“C’è un clima oscuro nel nostro paese, nella Commissione europea che si occupa delle libertà democratiche, l’Italia è attenzionata sia per...