Libertà di informazione a rischio Sigfrido Ranucci al Circolo della stampa di Pisa

Sigfrido Ranucci ha criticato la riduzione della libertà di informazione durante un incontro al Circolo della Stampa di Pisa, organizzato con il Cineclub Arsenale. Il conduttore di Report ha sottolineato come le pressioni politiche e le minacce economiche mettano sempre più a rischio l’indipendenza dei giornalisti italiani. Ranucci ha portato esempi concreti di intimidazioni ricevute e di notizie censurate, evidenziando un clima difficile per il giornalismo. La discussione si è concentrata sulle sfide quotidiane per chi lavora nel settore.

Il Circolo della Stampa di Pisa ha organizzato in collaborazione con il Cineclub Arsenale un incontro con Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione tv Report in onda su Raitre, per parlare della libertà di stampa in Italia sempre meno tutelata.L'appuntamento intitolato: "Minacce, intimidazioni, querele temerarie: libertà di stampa sotto attacco", si terrà il 23 febbraio dalle 17 nella Sala grande in vicolo Scaramucci 2 e trasmesso in diretta nelle sale Sammartino. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.L'iniziativa, dopo una breve presentazione del presidente del Circolo della Stampa di Pisa Antonio Scuglia, avrà la forma di un dialogo tra lo stesso Ranucci, e Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, e Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine regionale toscano dei giornalisti.