In alcune aree rurali dell’India, le persone utilizzano lo sterco di mucca come fonte di energia per cucinare. Un’agricoltrice locale prepara un chapati su un fornello alimentato a biogas derivato dagli escrementi animali, come riportato dall’Afp. Questa soluzione permette di evitare l’uso del gas e di sfruttare risorse locali disponibili in modo sostenibile. La pratica è diffusa in diverse comunità agricole del paese.

Succede davvero, come racconta l’Afp: Gauri Devi, un’agricoltrice indiana, cucina un chapati, una tradizionale focaccia, sul suo fornello alimentato a biogas prodotto dallo sterco di mucca. In India le mucche sono venerate come incarnazione delle divinità indù e simbolo della madre nutrice. Dal blocco dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita il 60% del fabbisogno nazionale di gas naturale liquefatto (GNL), gli indiani faticano a procurarsi bombole di gas. E allora usano il biogas. Lo sterco e il biogas. Dagli anni ’80 Nuova Delhi ha incentivato la produzione di biogas nelle aree rurali. E ha sovvenzionato oltre cinque milioni di impianti di biogas che convertono i rifiuti agricoli in gas per cucinare e fanghi ricchi di azoto per il fertilizzante.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

India, obbligatorio bere urina di mucca per visitare tempio di GangotriLa nuova regola, pensata come “pratica di vera fede” è stata annunciata dal comitato di gestione del sito.

Bbc, re Carlo dirà che Usa e Gb 'hanno sempre trovato il modo di collaborare'Oggi quando Re Carlo si rivolgerà al Congresso degli Stati Uniti affermerà che, nonostante gli attuali disaccordi tra Stati Uniti e Regno Unito, "più...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: L’India ha trovato un modo per cucinare senza gas: usa lo sterco di mucca; Una maglia per sentirsi cittadini; India, Modi conquista il Bengala e vede il 2029; Milioni di tifosi di calcio in Cina e India potrebbero non riuscire a guardare la Coppa del Mondo poiché i diritti di trasmissione sono in stallo.

Schianto aereo in India: trovato un unico superstiteAhmedabad (India), 12 giu. (askanews) – La polizia indiana ha finora trovato un unico sopravvissuto all’incidente aereo avvenuto oggi nel Paese. Lo ha dichiarato il commissario di polizia di Ahmedabad ... affaritaliani.it

Pareri Air India Ciao a tutti, nelle prime due settimane di ottobre vorrei fare un viaggio in Giappone. Ho trovato un volo con Air India (scalo a Delhi) che è più "economico" rispetto agli altri. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha già viaggiato con la compagnia Air I - facebook.com facebook

Fotografie, cellulari e safari notturni vietati: così l'India protegge le tigri nelle riserve x.com