L’India ha trovato un modo per cucinare senza gas | usa lo sterco di mucca
In alcune aree rurali dell’India, le persone utilizzano lo sterco di mucca come fonte di energia per cucinare. Un’agricoltrice locale prepara un chapati su un fornello alimentato a biogas derivato dagli escrementi animali, come riportato dall’Afp. Questa soluzione permette di evitare l’uso del gas e di sfruttare risorse locali disponibili in modo sostenibile. La pratica è diffusa in diverse comunità agricole del paese.
Succede davvero, come racconta l’Afp: Gauri Devi, un’agricoltrice indiana, cucina un chapati, una tradizionale focaccia, sul suo fornello alimentato a biogas prodotto dallo sterco di mucca. In India le mucche sono venerate come incarnazione delle divinità indù e simbolo della madre nutrice. Dal blocco dello Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita il 60% del fabbisogno nazionale di gas naturale liquefatto (GNL), gli indiani faticano a procurarsi bombole di gas. E allora usano il biogas. Lo sterco e il biogas. Dagli anni ’80 Nuova Delhi ha incentivato la produzione di biogas nelle aree rurali. E ha sovvenzionato oltre cinque milioni di impianti di biogas che convertono i rifiuti agricoli in gas per cucinare e fanghi ricchi di azoto per il fertilizzante.🔗 Leggi su Open.online
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