India obbligatorio bere urina di mucca per visitare tempio di Gangotri

In India, è stata introdotta una nuova regola che richiede ai visitatori di bere urina di mucca per poter accedere al tempio di Gangotri. La decisione è stata ufficializzata dal comitato di gestione del tempio, che ha spiegato come si tratti di una pratica considerata una vera espressione di fede. La norma è stata accolta con diverse reazioni tra i fedeli e i visitatori, mentre le autorità religiose ne hanno difeso il significato spirituale.

La nuova regola, pensata come “pratica di vera fede” è stata annunciata dal comitato di gestione del sito. “Solo quelli che vorrebbero visitare il tempio per curiosità”, ha detto il presidente del comitato, Dharmendra Semwal, “solleveranno obiezioni, e non saranno ammessi”. Il bicchiere contenente il “liquido sacro” sarà offerto dagli addetti ai cancelli del tempio. È prevedibile che la maggior parte dei devoti accetterà di bere: raggiungere il tempio, uno dei quattro di un percorso ad alta quota, a oltre 3000 metri di altezza, richiede un viaggio impegnativo, e un notevole sforzo fisico. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - India, obbligatorio bere urina di mucca per visitare tempio di Gangotri Notizie correlate Caso di ‘mucca pazza’ all’ospedale di Arezzo, l’Asl: “Non è legato al consumo di carne bovina’AREZZO – A seguito della diffusione di notizie in merito ad un ricovero all’ospedale di Arezzo per la malattia di Creutzfeldt-Jakob, comunemente... Caso sospetto di “mucca pazza” all’ospedale di Eboli: paziente ricoverato nel reparto di MedicinaSecondo quanto trapela dall’ambiente sanitario, il malato dovrebbe invece essere seguito in Neurologia, reparto che tuttavia nell’ospedale di Eboli... Una raccolta di contenuti India, obbligo di bere urina di mucca per visitare tempio di GangotriNel tempio di Gangotri, una delle più frequentate mete di pellegrinaggio induista, nello stato himalayano dell'Uttarakhand, i fedeli dovranno bere una bevanda che contiene urina di mucca, come condizi ... ansa.it India, picchiano una donna e la costringono a bere l'urinaSi contendevano un pezzo di terra nel distretto di Chhatarpur. La donna intoccabile punita con violenza e costretta a bere l'urina In India essere di una casta inferiore è quasi come una condanna. ilgiornale.it