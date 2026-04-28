Oggi il re del Regno Unito si rivolgerà al Congresso degli Stati Uniti e affermerà che, nonostante le divergenze attuali, Stati Uniti e Regno Unito hanno spesso collaborato in passato. La sua dichiarazione si concentra sulla capacità dei due paesi di trovare modi di lavorare insieme nel corso degli anni, anche in periodi di disaccordo. L'intervento si terrà in un contesto di relazioni internazionali e sarà trasmesso negli Stati Uniti.

Oggi quando Re Carlo si rivolgerà al Congresso degli Stati Uniti affermerà che, nonostante gli attuali disaccordi tra Stati Uniti e Regno Unito, "più e più volte i nostri due Paesi hanno trovato il modo di collaborare". Lo anticipa la Bbc secondo cui Re Carlo nel suo discorso, affermerà che, in tempi di grandi sfide internazionali, è più che mai necessario restare uniti per difendere i valori democratici. Il suo intervento invocherà la "riconciliazione e il rinnovamento" del partenariato tra Stati Uniti e Regno Unito e promuoverà i valori condivisi di tolleranza, libertà e uguaglianza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bbc, re Carlo dirà che Usa e Gb 'hanno sempre trovato il modo di collaborare'

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