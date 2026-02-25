Modi da Netanyahu per blindare la relazione speciale India-Israele

Il viaggio di Narendra Modi a Gerusalemme ha rafforzato i legami tra India e Israele, portando Netanyahu a ricevere un supporto strategico importante. L’obiettivo è consolidare una collaborazione più stretta, anche in un momento di tensioni internazionali. Modi ha incontrato Netanyahu per discutere di progetti di cooperazione economica e militare, dimostrando l’intenzione di mantenere rapporti solidi. La visita segna un passo deciso verso un’alleanza più forte tra i due paesi.

Narendra Modi arriva a Gerusalemme e Benjamin Netanyahu riceve un endorsement importante per Israele da parte di un alleato sistemico come l' India, che con Tel Aviv intende costruire una partnership più solida nonostante tutte le nubi che circondano il suo primo ministro, ricercato internazionale per crimini di guerra per i massacri di Gaza. Modi e l'India ritengono Israele un partner strategico, e sono ampiamente ricambiati. Nove anni dopo l'ultima visita di Modi, Netanyahu accoglierà l'omologo indiano ora riconosciuto tra i grandi attori della politica planetaria. Dalla sicurezza al commercio, dalla tecnologia alla diplomazia, l'asse Nuova Delhi-Tel Aviv tocca ogni frontiera.