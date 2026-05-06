Nella giornata di oggi, la Liguria sta vivendo condizioni di maltempo con temporali che interessano principalmente le zone tra Genova e La Spezia. Le piogge sono in diminuzione rispetto alle ore precedenti, ma il mare resta agitato con onde alte che si mantengono sulla costa. Le previsioni indicano che i temporali continueranno a colpire questa area nel corso della giornata, influenzando le condizioni del mare e il territorio circostante.

? Cosa scoprirai Dove colpiranno i prossimi temporali tra Genova e La Spezia?. Come cambierà il moto ondoso verso la serata di oggi?. Quando arriverà il vero aumento delle temperature in Liguria?. Perché il vento cambierà direzione tra Savona e Imperia?.? In Breve Venti da Scirocco nel Levante hanno superato i 50-60 kmh durante la notte.. Temperature costiere tra 11°C e 20°C con massime interne a 17°C.. Mare molto mosso previsto in serata per correnti da Sud-Sud Ovest.. Miglioramento con cieli sereni previsto per giovedì 7 e venerdì 8 maggio.. Le precipitazioni che hanno colpito la Liguria tra la notte e la prima mattata di mercoledì 06 maggio 2026 lasciano spazio a un miglioramento progressivo del tempo nelle prossime ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria sotto i temporali: piogge in esaurimento e mare in agitazione

Notizie correlate

Liguria sotto la pioggia: allerta meteo e nuovi temporali in arrivo? Cosa scoprirai Come cambierà il meteo domani mattina tra le prime ore? Dove colpiranno con più intensità i nuovi temporali di mercoledì? Perché la...

Liguria sotto allerta gialla: forti temporali e vento da sud? Cosa scoprirai Quali zone sono escluse dall'allerta gialla attiva oggi? Come influenzeranno i venti da sud i crinali centrali nel pomeriggio?...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Forti piogge sulla Liguria, le previsioni per le prossime ore; Liguria, allerta meteo gialla per temporali il 6 maggio; Rottura temporalesca sull’Italia: Toscana e Liguria le più colpite; Allerta gialla su Genova e il centro levante della Liguria: attesi temporali intensi nella notte.

Meteo LIGURIA - Previsioni a lungo termineLa pressione è bassa. La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile. La ricca nuvolosità presente provocherà delle precipitazioni sparse, anche sotto forma di temporale, specie su genov ... ilmeteo.it

Liguria, allerta gialla per temporali sul Centro e sul Levante fino alle 14 del 6 maggio. Le previsioniGenova – È tornata la pioggia in Liguria. Arpal ha emesso allerta gialla per temporali sul Centro-Levante (zone BCE) dalla mezzanotte di martedì 5 maggio alle 14 di mercoledì 6. Bassa probabilità di f ... ilsecoloxix.it

CHE INVESTIMENTO Perché il Nuoto in età adulta … leggi sotto #ScuolaNuotoSciorba ... un toccasana spettacolare IN LIGURIA, NON SAPER NUOTARE … NON È UN’OPZIONE Sempre più adulti e genovesi stanno facendo una scelta semplice, - facebook.com facebook

Liguria sotto stress: il cortisolo colpisce anche i più giovani x.com