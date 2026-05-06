Liguria sotto i temporali | piogge in esaurimento e mare in agitazione

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, la Liguria sta vivendo condizioni di maltempo con temporali che interessano principalmente le zone tra Genova e La Spezia. Le piogge sono in diminuzione rispetto alle ore precedenti, ma il mare resta agitato con onde alte che si mantengono sulla costa. Le previsioni indicano che i temporali continueranno a colpire questa area nel corso della giornata, influenzando le condizioni del mare e il territorio circostante.

? Cosa scoprirai Dove colpiranno i prossimi temporali tra Genova e La Spezia?. Come cambierà il moto ondoso verso la serata di oggi?. Quando arriverà il vero aumento delle temperature in Liguria?. Perché il vento cambierà direzione tra Savona e Imperia?.? In Breve Venti da Scirocco nel Levante hanno superato i 50-60 kmh durante la notte.. Temperature costiere tra 11°C e 20°C con massime interne a 17°C.. Mare molto mosso previsto in serata per correnti da Sud-Sud Ovest.. Miglioramento con cieli sereni previsto per giovedì 7 e venerdì 8 maggio.. Le precipitazioni che hanno colpito la Liguria tra la notte e la prima mattata di mercoledì 06 maggio 2026 lasciano spazio a un miglioramento progressivo del tempo nelle prossime ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

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