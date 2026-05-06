Oggi la Liguria è sotto un’allerta gialla a causa di temporali intensi e venti provenienti da sud. Le condizioni meteo interesseranno principalmente le zone costiere e i crinali centrali, dove nel pomeriggio si prevedono raffiche di vento sostenute. Alcune aree sono escluse dall’allerta, ma le autorità raccomandano attenzione nelle zone più esposte. Il rischio di precipitazioni e raffiche di vento è elevato nel corso della giornata.

? Cosa scoprirai Quali zone sono escluse dall'allerta gialla attiva oggi?. Come influenzeranno i venti da sud i crinali centrali nel pomeriggio?. Quando è previsto il ritorno del maltempo nel fine settimana?. Dove si concentreranno le piogge più intense nelle prossime ore?.? In Breve Allerta gialla valida per zone B, C ed E fino alle ore 14:00.. Venti da sud-sudest tra 50 e 60 kmh sulla costa zona C.. Nuova instabilità meteorologica prevista tra sabato 9 e domenica 10 maggio.. Rischio temporali intensi in Val Polcevera, Val Fontanabuona e Valle Sturla.. Le forti precipitazioni che hanno colpito la Val Polcevera e il Medio Ponente durante la notte di mercoledì 6 maggio 2026 hanno attivato l’allerta gialla su Genova e parte della Liguria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria sotto allerta gialla: forti temporali e vento da sud

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