Concerto Marracash a Milano 18 aprile come arrivare a Barona | le strade chiuse per l'evento

Sabato 18 aprile 2026 si terrà il Marra Block Party, un concerto del rapper Marracash nel quartiere Barona di Milano. L’evento coinvolgerà diverse strade della zona, che saranno chiuse al traffico per consentire lo svolgimento dell’evento. Le autorità hanno comunicato le vie interessate dalle chiusure e le modalità di accesso per i partecipanti. La zona sarà monitorata dalle forze dell’ordine durante tutta la giornata.