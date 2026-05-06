Ligabue ‘battezza’ l’Unipol Dome di Milano con lambrusco e pop corn E lancia l’inedito Nessuno è di qualcuno | Una donna su tre è vittima di abusi ho scritto per tutte loro

Il cantante ha partecipato all’inaugurazione dell’Unipol Dome di Milano, brindando con lambrusco e popcorn. Durante l’evento ha presentato il brano inedito “Nessuno è di qualcuno”, dedicato alle donne vittime di abusi. Sono state mostrate immagini della pioggia che l’anno scorso aveva invaso il tetto della struttura, ora completata e in funzione. La cerimonia si è svolta senza particolari incidenti, con un pubblico di fan e addetti ai lavori presenti all’interno dell’impianto.

Archiviate le immagini dello scorso febbraio della pioggia infiltrata dal tetto della nuova Arena nel quartiere di Santa Giulia a Milano – documentate da Striscia La Notizia -, in occasione delle ultime Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, il palazzetto nuovo di zecca si è tirato a lucido per trasformarsi in tempio della musica in via definitiva. Via la pista di ghiaccio, una sistemata alle poltroncine (molto più comode dell’Unipol Forum) e ai vari settori, per accogliere il primo evento musicale della stagione: quello di Luciano Ligabue. È il rocker ad inaugurare con “ La Prima Notte – Music Opening Ceremony “, il 6 maggio e poi sarà la volta di Annalisa il 9, l’Unipol Dome avveniristico che si presenta con le larghe fasce a led che accolgono gli spettatori all’ingresso, creando un ipnotizzante effetto visivo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ligabue ‘battezza’ l’Unipol Dome di Milano con lambrusco e pop corn. E lancia l’inedito “Nessuno è di qualcuno”: “Una donna su tre è vittima di abusi, ho scritto per tutte loro” Notizie correlate Ligabue in concerto a Milano: si inaugura l'Unipol Dome. Scaletta, orari, come arrivare e tutte le strade chiuseMilano, 6 maggio 2026 – È arrivato il grande giorno dell’inaugurazione dell’Arena Santa Giulia per quanto riguardo i concerti. La scaletta del concerto di Luciano Ligabue all’Unipol Dome di Milano, l’ordine delle canzoniStasera, mercoledì 6 maggio 2026, Luciano Ligabue arriverà in Italia con il tour "Certe notti in Europa", inagurando l'Unipol Dome di Milano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Luciano Ligabue conquista l'Europa: al via il tour, da Madrid a Londra; Milano, Unipol Dome pronta per l’inaugurazione; Unipol Dome Santa Giulia: com’è e come si arriva alla nuova Arena di Milano; Arena Santa Giulia Milano: metro aperta di notte e ZTL per i concerti di Ligabue e Annalisa. Luciano Ligabue inaugura l’Unipol Dome: lo spettacolo «La Prima Notte» live nell’arena milaneseIl palco si anima di luci e musica mentre la Corte dei Conti apre un’istruttoria con l’eventuale ipotesi di danno erariale ... video.corriere.it Milano inaugura la Unipol Dome Arena, il nuovo 'tempio della musica' a Santa Giulia: sul palco LigabueL’attesa è finita. Oggi, mercoledì 6 maggio 2026, si è aperta ufficialmente una nuova era per l'intrattenimento milanese. Dopo il debutto come cuore pulsante delle Olimpiadi Invernali, l'arena di Sant ... milanotoday.it Ligabue apre così il primo concerto all’Unipol Dome di Milano #concertipop #ligabue #live #unipoldome - facebook.com facebook Milano ha finalmente la sua grande arena indoor in città. E non poteva esserci inaugurazione più rock di così: sarà Luciano Ligabue il primo artista a salire sul palco dell’Unipol Dome, il nuovo tempio della musica dal vivo nel quartiere Santa Giulia x.com