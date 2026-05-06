Ligabue ‘battezza’ l’Unipol Dome di Milano con lambrusco e pop corn E lancia l’inedito Nessuno è di qualcuno | Una donna su tre è vittima di abusi ho scritto per tutte loro

Da ilfattoquotidiano.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante ha partecipato all’inaugurazione dell’Unipol Dome di Milano, brindando con lambrusco e popcorn. Durante l’evento ha presentato il brano inedito “Nessuno è di qualcuno”, dedicato alle donne vittime di abusi. Sono state mostrate immagini della pioggia che l’anno scorso aveva invaso il tetto della struttura, ora completata e in funzione. La cerimonia si è svolta senza particolari incidenti, con un pubblico di fan e addetti ai lavori presenti all’interno dell’impianto.

Archiviate le immagini dello scorso febbraio della pioggia infiltrata dal tetto della nuova Arena nel quartiere di Santa Giulia a Milano – documentate da Striscia La Notizia -, in occasione delle ultime Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, il palazzetto nuovo di zecca si è tirato a lucido per trasformarsi in tempio della musica in via definitiva. Via la pista di ghiaccio, una sistemata alle poltroncine (molto più comode dell’Unipol Forum) e ai vari settori, per accogliere il primo evento musicale della stagione: quello di Luciano Ligabue. È il rocker ad inaugurare con “ La Prima Notte – Music Opening Ceremony “, il 6 maggio e poi sarà la volta di Annalisa il 9, l’Unipol Dome avveniristico che si presenta con le larghe fasce a led che accolgono gli spettatori all’ingresso, creando un ipnotizzante effetto visivo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ligabue ‘battezza’ l’Unipol Dome di Milano con lambrusco e pop corn. E lancia l’inedito “Nessuno è di qualcuno”: “Una donna su tre è vittima di abusi, ho scritto per tutte loro”

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