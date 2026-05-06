Lieve dissesto in via Fra Generoso | la messa in sicurezza nella notte

Nella notte, via Fra’ Generoso, vicino ai caselli autostradali di Salerno, ha registrato un lieve dissesto del manto stradale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Salerno, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area, insieme alla Protezione Civile. Nessun ferito è stato segnalato e le cause del dissesto non sono ancora state rese note. La strada rimane aperta al traffico, ma sono in corso verifiche tecniche.

Lieve dissesto, nella notte, in via Fra’ Generoso, nei pressi dei caselli autostradali di Salerno. Sul posto, i vigili del fuoco di Salerno che hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza dell'area e la Protezione Civile. Nessun danno o ferito.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lieve scossa di terremoto nella notte in Liguria Lieve scossa di terremoto nella notte in Ciociaria, ecco cosa è successoLa terra è tornata a tremare lievemente nel territorio della provincia di Frosinone.