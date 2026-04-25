Lieve scossa di terremoto nella notte in Ciociaria ecco cosa è successo

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile, nella provincia di Frosinone, si è verificata una lieve scossa di terremoto nella zona della Valle di Comino. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato l’evento nel corso della serata. Non sono stati segnalati danni o feriti. La scossa è stata di bassa intensità e si è verificata in un'area abitata nella regione.

La terra è tornata a tremare lievemente nel territorio della provincia di Frosinone. Nella serata di ieri, venerdì 24 aprile, i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato una debole scossa di terremoto nella zona della Valle di Comino.I dettagli tecnici.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lieve scossa di terremoto nella notte in Liguria Leggi anche: Lieve scossa di terremoto prima dell'alba nella Bassa modenese e ferrarese Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lieve scossa di terremoto nel genovesato; Lieve scossa di terremoto a Portomaggiore; Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 1.6: sisma avvertito a Pozzuoli; Valle Stura, lieve scossa di terremoto all’alba: magnitudo 2.0 nell’entroterra genovese. Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.5 a Apecchio (PU) nella regione Marche, ecco i dettagliUna scossa di terremoto di magnitudo 2.5 si è verificata alle ore 07:37:13 del 25 aprile 2026 con epicentro localizzato nei pressi di Apecchio (PU) nella ... inmeteo.net Stanotte terremoto ai Campi Flegrei: scossa 1,8 in zona GerolominiScossa alle ore 4.47 nei pressi di via Gerolomini a Pozzuoli, magnitudo lieve, nessun danno segnalato. fanpage.it SANT’ALFIO, SISMA DI LIEVE ENTITÀ LUNGO LA DIRETTRICE MILO–LINGUAGLOSSA Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 13:30 nell’area etnea, con epicentro lungo la direttrice Milo–Linguaglossa, in territorio di Sant’Alfio. La magnitudo rile - facebook.com facebook