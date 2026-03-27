Lieve scossa di terremoto nella notte in Liguria

Durante la notte è stata registrata una lieve scossa di terremoto in Liguria, a circa due chilometri da Rocchetta di Vara nello spezzino. La stessa zona aveva già sperimentato un evento sismico mercoledì, in Toscana, vicino al confine regionale. Nessun danno è stato segnalato e le autorità stanno monitorando la situazione.

Epicentro nello spezzino e magnitudo 2.6, segue quella di mercoledì di magnitudo 4 a Fosdinovo, in quel caso in Toscana vicino al confine con la nostra regione . È stata registrata a circa due chilometri da Rocchetta di Vara nello spezzino e segue quella di mercoledì a Fosdinovo, in quel caso in provincia di Massa Carrara in Toscana, ma a pochi chilometri di distanza dal confine con la nostra regione. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato la scossa di terremoto alle ore 2:19 di venerdì 27 marzo, magnitudo 2.6, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 44. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Lieve scossa di terremoto nella notte in Liguria Articoli correlati Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, avvertita scossa e un "boato" nella provincia di Napoli: magnitudo 2.3 Leggi anche: Italia, terremoto nella notte. Scossa 4.6 Approfondimenti e contenuti su Lieve scossa Temi più discussi: ? La terra trema: lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0; La terra trema: lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nell'imperiese; Sanremo, lieve scossa di terremoto nell’entroterra; Lieve scossa di terremoto nella notte in Liguria. Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 4.1 a PistoiaNella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, è stata registrata una scossa di terremoto in Toscana. L’evento sismico ha interessato l’area tra le province di Firenze, Prato e Pistoia. Secondo i dat ... 055firenze.it Terremoto nel Pordenonese, nuova scossa in provincia di Massa Carrara: cosa sta succedendoUna lieve scossa di terremoto è stata registrata alle 12.31 di mercoledì 25 marzo 2026, con epicentro a un chilometro a sud di Arzene, ... msn.com Lieve scossa nella notte M2.9 nel cuneese, avvertita dalla popolazione vicino all'epicentro - facebook.com facebook