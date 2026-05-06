Lieto fine al Teatro Trastevere dal 7 maggio

Dal 7 maggio il Teatro Trastevere tornerà a essere aperto dopo un periodo di chiusura, segnando una ripresa per il luogo dedicato a cinema e spettacoli dal vivo. L’intervento ha interessato le strutture e gli spazi del teatro, che sono stati oggetto di lavori di restauro e rinnovamento. La riapertura rappresenta un momento di ripartenza per la programmazione culturale, che continuerà a proporre iniziative legate all’arte e alla creatività.

Un omaggio al cinema e alla creatività. Ricorda che l'atto creativo resta uno degli ultimi, autentici gesti di resistenza Lieto finesarà alTeatro Trasteveredal7al10 maggio. Lo spettacolo di Franca De Angelis è diretto da Christian Angeli. In scenaPatrizia Bernardini,Anna Cianca,Vittoria Vitiello. È ispirato all’attuale momento storico caratterizzato da un clima di “guerra a pezzi”. Un governo allo stremo, dopo decenni di guerra con il paese confinante, per porre fine al conflitto prende la decisione di giocare un’ultima paradossale carta: richiamare i creativi del cinema per affidare loro il compito di cercare una via per giungere ad una soluzione Una giovane stagista piena di speranze e due sorelle, una regista e una sceneggiatrice, con un passato di gelosie e rancori, si ritrovano in un bunker.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lieto fine al Teatro Trastevere dal 7 maggio Notizie correlate Il Manoscritto al Teatro Trastevere dal 17 aprileRegista ed interprete dell’emozionante e coinvolgente spettacolo èRoberto Zibetti. Leggi anche: Si stacca dal gruppo e al telefono non è raggiungibile: soccorsi in azione (con lieto fine)