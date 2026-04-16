Dal 17 aprile, il Manoscritto sarà in scena al Teatro Trastevere con uno spettacolo che utilizza immagini e suoni per creare un’esperienza immersiva. La messa in scena si concentra su un incontro inaspettato, coinvolgendo gli spettatori in un percorso sensoriale e visivo. La produzione si propone di trasportare il pubblico all’interno di un racconto che combina elementi visivi e sonori per una rappresentazione originale.

Regista ed interprete dell’emozionante e coinvolgente spettacolo èRoberto Zibetti. Torinese di origine, vive e lavora tra Roma e Parigi. Il Manoscritto è uno spettacolo con unamessa in scena immersivain cui immagini e suoni conducono il pubblico nel cuore di un incontro inaspettato.Una persona si imbatte con la propria coscienza che gli si palesa come emozioni disturbanti e crude, intense. Ad un uomo viene commissionata la consegna di un importante pacco, che non dovrà aprire, contenente il manoscritto di un eccentrico autore. Durante il viaggio trascorre la notte in un motel nel deserto. La notte inverte le sue percezioni ed il pacco sembra prendere vita.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Manoscritto al Teatro Trastevere dal 17 aprile

Notizie correlate

Il Manoscritto: Roberto Zibetti al Teatro TrastevereCosa: Il Manoscritto, spettacolo teatrale e immersivo scritto da Baret Magarian, con la regia e l’interpretazione di Roberto Zibetti.

Leggi anche: "Il manoscritto", spettacolo al Teatro Trastevere di Roma

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il Manoscritto Al Teatro Trastevere; Il Manoscritto: Roberto Zibetti al Teatro Trastevere; Roberto Zibetti al Teatro Trastevere con Il Manoscritto: va in scena il confronto con la coscienza; Torre Annunziata, la memoria che insegna: la storia di Maurizio Cerrato diventa un'opera teatrale.

Al Teatro Trastevere Il Manoscritto, di Baret MagarianTeatro Trastevere: in scena dal 17 al 19 aprile, Il Manoscritto, di Baret Magarian, interpretazione e regia di Roberto Zibetti. corrierenazionale.it

Roberto Zibetti ne Il Manoscritto: al Teatro Trastevere un viaggio immersivo tra coscienza e mistero (Raimondo Montecuccoli)Il palco del Teatro Trastevere accoglierà dal 17 al 19 sprile uno spettacolo capace di fondere parola, immagine e suono in un’esperienza teatrale intensa e visionaria: Il Manoscritto, tratto dall’oper ... farodiroma.it

DOPPIO APPUNTAMENTO SETTIMANALE AL TEATRO TRASTEVERE A ROMA con il Teatro Contemporaneo DA NON PERDERE 23 e 24 aprile ore 21 IL COMPLEANNO DI NIKI Una fumettista, un lupo e la sindrome dell’impostore drammaturgia e regia: - facebook.com facebook