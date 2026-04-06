Si stacca dal gruppo e al telefono non è raggiungibile | soccorsi in azione con lieto fine

Nella notte di Pasquetta, alle prime ore del mattino, un'escursionista si è allontanata dal gruppo e non è più riuscita a essere contattata al telefono. L’allarme è scattato poco dopo le 5, quando le squadre di soccorso sono intervenute nelle zone di alta montagna, coinvolgendo personale di Areu, Cnsas e vigili del fuoco. Dopo una ricerca che si è protratta durante tutta la notte, la persona è stata ritrovata e messa in sicurezza.

Timori per un giovane nella notte a Premana dopo una festa. Ricerche attivate e ritrovamento al rifugio Allarme a lieto fine per una persona "scomparsa" e ritrovata nella notte in Alta Valsassina. Alle ore 5 di oggi, giorno di Pasquetta, è scattato un recupero tecnico con intervento dei soccorsi di Areu, Cnsas e vigili del fuoco sulle alture di Premana. Le squadre Speleo alpino fluviale Saf di Lecco e personale del distaccamento di Bellano - in collaborazione con i tecnici del soccorso alpino di Premana - hanno effettuato la ricerca di una persona staccatasi da un gruppo dopo una festa e non più raggiungibile telefonicamente. Allertati anche i carabinieri. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Storia a lieto fine, Elena si era allontanata volontariamente con un uomo. "Voglio stare con lui" Leggi anche: Storia a lieto fine di Elena, si era allontanata volontariamente con un uomo: "Voglio stare con lui" Emergency Calls Only Fix No SIM Card Problem on Samsung (2026) Argomenti più discussi: SportMediaset: Yildiz vero campione: va a consolare Zhegrova Video; Ispica, terremoto nel Pd: gruppo si stacca e annuncia che sosterrà Serafino Arena; Yildiz lascia la Turchia e corre da Zhegrova: la scena Juve che emoziona; Comunicazione Italiana. Si stacca dal gruppo e al telefono non è raggiungibile: soccorsi in azione (con lieto fine)Allarme a lieto fine per una persona scomparsa e ritrovata nella notte in Alta Valsassina. Alle ore 5 di oggi, giorno di Pasquetta, è scattato un recupero tecnico con intervento dei soccorsi di Areu ... leccotoday.it La Provincia stacca un assegno da 3 milioni di euro per gli allevatori. facebook