Libri moldavi per la Malatestiana | l' abbraccio della città alla scrittrice Radmila Popovici

Sabato 2 maggio, la città di Cesena ha accolto la scrittrice moldava Radmila Popovici per un evento istituzionale e culturale. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e ha incluso la consegna di libri provenienti dalla Moldavia alla Biblioteca Malatestiana. Durante l'evento, sono stati discussi temi legati alla letteratura e alla cultura tra Italia e Moldavia, creando un momento di scambio tra i due paesi.

Sabato 2 maggio Cesena ha ospitato un incontro istituzionale e culturale che ha visto protagonista la scrittrice moldava Radmila Popovici, in un momento di confronto e scambio tra Italia e Moldavia. All’evento hanno preso parte gli assessori alla Cultura, Camillo Acerbi, alla Scuola, Maria Elena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Festa dei libri alla Malatestiana. Appuntamenti con poesia e horrorE’ entrata nel vivo ‘Il gioco più bello’, la festa dedicata ai libri e alla comunità promossa dall’Associazione Culturale Barbablù in collaborazione... I primi passi per costruire libri tattili illustrati: in Malatestiana un percorso di formazione per adultiUn percorso di formazione dedicato ad adulti, educatori, insegnanti e bibliotecari per scoprire come progettare e realizzare libri tattili...