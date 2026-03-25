I primi passi per costruire libri tattili illustrati | in Malatestiana un percorso di formazione per adulti

Nella biblioteca Malatestiana è iniziato un percorso di formazione rivolto ad adulti, tra cui educatori, insegnanti e bibliotecari, finalizzato a insegnare come progettare e realizzare libri tattili illustrati. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per sviluppare approcci educativi che coinvolgano più sensi e favoriscano l’inclusione. Il corso si concentra sui primi passaggi necessari per la creazione di materiali tattili e illustrati.

Un percorso di formazione dedicato ad adulti, educatori, insegnanti e bibliotecari per scoprire come progettare e realizzare libri tattili illustrati, strumenti preziosi per un’educazione plurisensoriale e inclusiva. L’appuntamento è per sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, negli spazi della Biblioteca Malatestiana Ragazzi di Cesena. Il percorso formativo, articolato su due giornate, guiderà i partecipanti nella progettazione e realizzazione di un libro tattile collettivo, integrando teoria e pratica: esercizi di percezione nello spazio, esplorazioni al buio, analisi di libri tattili illustrati, introduzione al braille e sperimentazione di materiali e tecniche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - I primi passi per costruire libri tattili illustrati: in Malatestiana un percorso di formazione per adulti Articoli correlati Gragnano: il nuovo percorso di formazione per genitori, adulti, educatori e insegnantiDopo un lungo cammino di ascolto e le numerose richieste di insegnanti, genitori ed educatori della comunità, la Parrocchia San Leone II di Gragnano... Leggi anche: Abiti a prova di crescita e libri tattili Tutti gli aggiornamenti su I primi passi per costruire libri... Argomenti discussi: A Cesena la lettura diventa danza: al via il progetto BiblioDisco alla Malatestiana Ragazzi. Alla Malatestiana ragazzi danza e lettura si incontrano con il progetto BibliodiscoDal 26 marzo laboratori gratuiti per le scuole primarie e un percorso di formazione per adulti dedicato ai libri tattili illustrati ... forli24ore.it I primi 25 anni della Medusa. Prima giornata alla MalatestianaTre incontri nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana: domani, il 3 e il 10 dicembre, celebrano i 25 anni di attività della casa editrice Medusa, fondata a Cesena da Maurizio Cecchetti ... ilrestodelcarlino.it