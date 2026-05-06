Libri e Natura leggere tra i vulcani | secondo appuntamento di ' Leggiamo in tour' nell’Oasi Naturalistica di Monte Nuovo

Sabato 9 maggio si svolge il secondo incontro di “Leggiamo in tour” nell’Oasi Naturalistica di Monte Nuovo, un evento dedicato alla scoperta del rapporto tra libri e natura. L’appuntamento si svolge tra sentieri immersi nel verde e paesaggi formatisi dall’attività vulcanica, offrendo l’opportunità di approfondire il ruolo di un vulcano che ha influenzato la storia locale. L’iniziativa invita i partecipanti a esplorare il territorio attraverso letture e passeggiate.

Tra sentieri immersi nel verde e il silenzio di un paesaggio nato dal fuoco, cosa può raccontare oggi un vulcano che ha cambiato la storia del territorio flegreo? Da questa idea prende forma il secondo appuntamento di “Leggiamo in tour” nell’Oasi Naturalistica di Monte Nuovo sabato 9 maggio dalle.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fotovoltaico nell’oasi naturalistica. Contrario un comitato di cittadini: «Giù le mani da I Poggini» Oasi WWF Campolattaro, weekend tra natura e memoria per la “Primavera delle Oasi”In occasione della Primavera delle Oasi, l’appuntamento annuale che coinvolge oltre 100 aree protette in tutta Italia dal 25 aprile al 2 giugno,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Cosa fare oggi (domenica 3 maggio 2026) in provincia di Cuneo: gli eventi; L'INIZIATIVA - Secondo appuntamento di Leggiamo in tour, nell’oasi naturalistica di Monte Nuovo. Libri e natura, leggere tra i VulcaniTra sentieri immersi nel verde e il silenzio di un paesaggio nato dal fuoco, cosa può raccontare oggi un vulcano che ha cambiato la storia del territorio ... napolivillage.com Oasi del Bassone. Mezzo secolo fra arte e naturaCOMOL’Oasi del Bassone, la più importante area naturalistica di Como, celebra i suoi 50 anni, con l’iniziativa La nostra Oasi – 50 anni di natura, arte e comunità, e un programma di mostra, visite ... ilgiorno.it Uscita all'Oasi naturalistica di Bandella - 9 maggio 2026 ore 15:00 - Cai Valdarno Superiore a sostegno di un progetto dell'istituto Liceo Scientifico ISIS Benedetto Varchi - facebook.com facebook