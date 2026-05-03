Libertà di stampa sotto osservazione | l’Italia e il diritto di sapere

Il 3 maggio si celebra la Giornata mondiale della libertà di stampa, un'occasione per riflettere sulla condizione dell'informazione nel paese. In Italia, il diritto di informare e essere informati si confronta con diverse sfide, tra cui l'uso di querele temerarie e una situazione di precarietà lavorativa nel settore. La questione della libertà di stampa viene analizzata anche alla luce delle norme costituzionali e delle criticità che influenzano il lavoro dei giornalisti.

Il 3 maggio la Giornata mondiale della libertà di stampa: tra Costituzione, querele temerarie e precarietà, quanto è davvero libera l’informazione in Italia. Ogni anno, il 3 maggio, il mondo si ferma – almeno simbolicamente – per celebrare la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, istituita dall’UNESCO. Una ricorrenza che non dovrebbe limitarsi a un esercizio di memoria, ma trasformarsi in un momento di consapevolezza collettiva. Perché la libertà di stampa non è un tema che riguarda solo i giornalisti.. Riguarda tutti noi. In Italia, siamo abituati a dare per scontato il diritto di informare e di essere informati. La nostra Costituzione, all’articolo 21, lo afferma con chiarezza: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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