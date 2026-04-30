Secondo un rapporto recente, la libertà di stampa nel mondo è ai livelli più bassi da un quarto di secolo. L’Italia si trova al 56° posto nella classifica globale, con numerosi giornalisti che si trovano a operare in condizioni difficili. Il documento segnala che molti professionisti dell’informazione si trovano spesso a dover affrontare restrizioni o pressioni, limitando la possibilità di svolgere il loro lavoro senza ostacoli.

«In 25 anni, il punteggio medio complessivo dei Paesi studiati non è mai stato così basso», sottolinea l’organizzazione, fotografando un contesto internazionale segnato da guerre, pressioni politiche, crisi economiche dell’editoria e violenze contro i cronisti. Tra i dati che colpiscono di più c’è quello sul posizionamento degli Stati Uniti, definiti in una «situazione problematica»: perdono sette posizioni rispetto allo scorso anno e scivolano al 64° posto, tra Botswana e Panama. Anche l’Italia arretra nella graduatoria: è al 56° posto, mentre nel 2025 occupava la 49a posizione. Si colloca dietro l’Ucraina e davanti ai Caraibi. Secondo...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Libertà di stampa nel mondo ai minimi da 25 anni: l’allarme di Reporters sans frontières. L’Italia scende al 56° posto

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