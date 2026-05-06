Liberate Thiago e Saif e basta accordi con Israele | gli studenti occupano il polo di Novoli dell' Università

Gli studenti hanno occupato il polo D4 dell’Università di Novoli in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, le navi con aiuti umanitari dirette a Gaza e intercettate di recente. Durante l’occupazione, hanno esposto uno striscione con la scritta “Contro miseria e guerra saremo equipaggio di terra! Free Palestine”. La protesta si inserisce in un contesto di tensioni legate alla situazione nel territorio palestinese e alle azioni di solidarietà internazionali.

‘Contro miseria e guerra saremo equipaggio di terra! Free Palestine’. È lo striscione che da martedì sera campeggia nel polo D4 di Novoli, occupato dagli studenti in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, la truppa di navi con aiuti umanitari diretti a Gaza intercettata nei giorni scorsi dalla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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