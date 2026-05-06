Liberate Thiago e Saif e basta accordi con Israele | gli studenti occupano il polo di Novoli dell' Università

Da firenzetoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti hanno occupato il polo D4 dell’Università di Novoli in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, le navi con aiuti umanitari dirette a Gaza e intercettate di recente. Durante l’occupazione, hanno esposto uno striscione con la scritta “Contro miseria e guerra saremo equipaggio di terra! Free Palestine”. La protesta si inserisce in un contesto di tensioni legate alla situazione nel territorio palestinese e alle azioni di solidarietà internazionali.

‘Contro miseria e guerra saremo equipaggio di terra! Free Palestine’. È lo striscione che da martedì sera campeggia nel polo D4 di Novoli, occupato dagli studenti in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, la truppa di navi con aiuti umanitari diretti a Gaza intercettata nei giorni scorsi dalla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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