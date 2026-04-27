Primo Maggio Mcl Messina rilancia l’appello dei vescovi | Il lavoro edifichi la pace
In occasione del Primo Maggio, il Movimento Cristiano Lavoratori di Messina ha rilanciato l’appello dei vescovi italiani, sottolineando che il lavoro dovrebbe essere uno strumento per costruire la pace e non per alimentare conflitti. Le celebrazioni e le iniziative organizzate in città si sono concentrate su questo messaggio, richiamando le parole della Conferenza Episcopale Italiana. La giornata ha visto coinvolgimento di lavoratori e rappresentanti istituzionali.
Il lavoro come strumento di pace, non di guerra. È questo il messaggio che il Movimento Cristiano Lavoratori di Messina pone al centro delle iniziative per la Festa dei Lavoratori del 1° maggio, richiamando le parole della Conferenza Episcopale Italiana.“Il lavoro umano si intreccia sempre di più.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Mcl Catania: "Solidarietà al Santo Padre, facciamo nostre le parole dei Vescovi della nostra provincia ecclesiastica"
Papa Leone: “Vescovi sono al servizio del popolo di Dio”. Nuovo appello per la paceUdienza generale del mercoledì, Papa Leone ha parlato della forma gerarchica della Chiesa: “I vescovi sono al servizio del popolo di Dio, custodi del...