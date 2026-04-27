Primo Maggio Mcl Messina rilancia l’appello dei vescovi | Il lavoro edifichi la pace

In occasione del Primo Maggio, il Movimento Cristiano Lavoratori di Messina ha rilanciato l’appello dei vescovi italiani, sottolineando che il lavoro dovrebbe essere uno strumento per costruire la pace e non per alimentare conflitti. Le celebrazioni e le iniziative organizzate in città si sono concentrate su questo messaggio, richiamando le parole della Conferenza Episcopale Italiana. La giornata ha visto coinvolgimento di lavoratori e rappresentanti istituzionali.