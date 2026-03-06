In Libano nuovi attacchi israeliani Padre Neuhuas | sete conquista di Israele non si fermerà

Nella giornata di oggi, Israele ha condotto nuovi attacchi sulla capitale Beirut e sulla regione del sud del Libano. In seguito agli attacchi, sono state evacuate oltre 500 mila persone dal sud del Paese dei Cedri. La situazione militare si mantiene tesa, con operazioni che interessano diverse aree del Libano.

Altro fronte della guerra è quello del Libano. Oggi nuovi attacchi israeliani sulla capitale Beirut. Nel sud del Paese dei Cedri evacuate oltre 500 mila persone. La testimonianza di Padre David Neuhaus, biblista e corrispondente per la Civiltà Cattolica – Gerusalemme: "Sono molto preoccupato di quello che potrà accadere dopo questa guerra, non penso che la sete di conquista e distruzione di Israele si fermerà con l'Iran".