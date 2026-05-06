La Brigata Sassari ha ricevuto la Medaglia d’argento al valore per l’attività svolta sulla Blue Line in Libano. Durante questa missione, i soldati hanno gestito situazioni di tensione e mantenuto il controllo nelle aree di competenza. Il riconoscimento è stato conferito dal Ministero della Difesa, che ha valutato l’impegno e il contributo della formazione durante le operazioni di peacekeeping.

? Cosa scoprirai Come hanno gestito i fanti la tensione sulla Blue Line?. Cosa ha spinto il Ministero a premiare questa specifica missione?. Perché l'assistenza ai civili è stata fondamentale per il reggimento?. Quali impatti avrà questo successo sulle future missioni in Libano?.? In Breve Cerimonia tenutasi a L'Aquila durante il 165° anniversario dell'Esercito Italiano.. Operatività svolta tra agosto 2024 e febbraio 2025 nel Libano meridionale.. Militari impegnati nel monitoraggio della Blue Line secondo Risoluzione 1701 ONU.. Presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto alla consegna del riconoscimento.. La Bandiera di Guerra del 151° Reggimento fanteria della Brigata Sassari riceve la Medaglia d’argento al valore dell’Esercito durante la cerimonia tenutasi questa mattina a L’Aquila.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, la Brigata Sassari riceve la Medaglia d’argento al valore

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