dario argento riceve la medaglia della camera dei deputati

Un riconoscimento prestigioso celebra il genio del brivido che ha trasformato l’immaginario cinematografico mondiale attraverso il genere thriller e horror. Un riconoscimento prestigioso celebra il genio del brivido che ha trasformato l’immaginario cinematografico mondiale attraverso il genere thriller e horror Il Palazzo dei Gruppi Parlamentari a Roma ha ospitato recentemente un evento carico di emozione per consegnare la prestigiosa Medaglia della Camera dei Deputati a Dario Argento. Il celebre regista romano ha varcato la soglia delle istituzioni con un sorriso quasi fanciullesco mentre stringeva tra le mani il simbolo di una carriera vissuta pericolosamente tra ombre e luci. Apparso visibilmente commosso l’autore di capolavori intramontabili ha espresso la propria soddisfazione dichiarando semplicemente di sentirsi felice per questo tributo inaspettato. Questo premio sancisce ufficialmente l’importanza culturale di un linguaggio visivo che ha rivoluzionato il brivido. 🔗 Leggi su Novella2000.it

“Omaggio a Dario Argento”, convegno alla Camera dei DeputatiUn convegno dedicato a Dario Argento si svolge alla Camera dei Deputati a causa della crescente influenza del regista nel cinema italiano.

Leggi anche: Centro Sperimentale di Cinematografia | una medaglia della Camera dei Deputati per celebrare i 90 anni