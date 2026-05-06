Durante il Gran Premio di Miami, si è verificato uno scontro tra Liam Lawson e Max Verstappen. L’incidente ha coinvolto i due piloti durante la gara, attirando l’attenzione sui movimenti in pista e sulla dinamica dell’impatto. La collisione ha portato a conseguenze dirette sulla gara di Lawson e ha sollevato interrogativi sulla condotta di entrambe le parti coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Gran Premio di Miami ha visto un colpo di scena nell’apertura della gara, quando Liam Lawson ha avuto un violento scontro con il suo ex compagno di squadra Max Verstappen. Questo episodio ha sollevato non poche polemiche, data la storia e i legami tra le due squadre. Conosciuto per il suo approccio aggressivo in pista, Lawson non ha fatto un passo indietro fin dal primo giro. Verstappen ha tentato una manovra all’interno al tornante 11, malgrado fosse indietro al momento della frenata. Le vetture si sono incontrate all’apice della curva, causando una uscita di pista per entrambi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Liam Lawson ha lottato per la sua carriera durante l’incidente con Max Verstappen a Miami.

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