F1 Max Verstappen | Incidente? Mai capitato nulla del genere in carriera

Max Verstappen ha concluso le qualifiche del Gran Premio d’Australia molto prima del previsto, segnando un inizio di stagione deludente. Il pilota della Red Bull ha dichiarato di non aver mai vissuto un incidente simile in tutta la carriera. La sua performance ha attirato l’attenzione, lasciando molti a riflettere sulle difficoltà incontrate in questa prima fase del campionato.

Non inizia nel migliore dei modi la stagione di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha terminato molto prima del previsto le qualifiche valide per il GP di Australia, atto inaugurale del Mondiale 2026 di Formula 1. L'ex Campione del Mondo è stato infatti eliminato in Q1 dopo essere finito contro le barriere, motivo per cui partirà dalla ventesima piazzola nella gara di domani. Un incidente che ha in qualche modo confermato l'andazzo già visto nelle sessioni precedenti, dove il nativo di Hasselt è rimato costantemente lontano dalla posizioni che contano. Una volta arrivato in zona mista, non poco nervoso Max ha svelato le sue sensazioni dopo quanto successo: " Non so cosa sia accaduto – ha detto Verstappen – Stavo solo frenando e all'improvviso l'asse posteriore si è bloccato dal nulla.

