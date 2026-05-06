L’Historic Cars Club Verona rievoca la Salita delle Torricelle
Un Museo in Movimento: torna la leggendaria “Salita delle Torricelle”.Domenica 31 maggio 2026, Verona torna a celebrare l’epoca d’oro del motorismo con la sesta edizione della rievocazione dinamica della "Salita delle Torricelle". L’evento, organizzato dall’Historic Cars Club Verona, riporterà in.🔗 Leggi su Veronasera.it
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