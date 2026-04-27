Parcheggio selvaggio e movida a Verona 148 multe in una sera sulle Torricelle

Nella serata sulle Torricelle a Verona sono state emesse 148 multe per parcheggio selvaggio. Nel corso di un mese, invece, sono stati sanzionati circa cento veicoli in zona Borgo Trento. La polizia locale ha effettuato diversi interventi per contrastare questa situazione, legata sia a eventi che alla movida nei locali della zona. I numeri evidenziano un’attività costante nel controllo del territorio in queste aree.

Quasi 150 multe in una serata sulle Torricelle e circa un centinaio in un mese a Borgo Trento. Sono questi i numeri relativi agli interventi della polizia locale di Verona, in merito al parcheggio “selvaggio” di veicoli in occasione di eventi o per raggiungere i locali della movida. Nella prima.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Parcheggio selvaggio in via Vincenzo Di MarcoAncora una volta parcheggio selvaggio nei pressi di uno studio di medicina generale in via Vincenzo Di Marco. A Tavagnasco parcheggio selvaggio che blocca anche le ambulanzeLa serenità di Tavagnasco, piccolo comune in provincia di Torino, è stata scossa da un’emergenza che ha visto coinvolti i soccorsi e la pazienza dei... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il ’Targa system’ in divieto di sosta. Impianti di sicurezza ancora spenti; Via Vittorio Veneto caos. Scatta il divieto di sosta; Ciclopista invasa dalle macchine: Inciviltà a danno anche dei turisti. Catania: il bilancio dei controlli interforze per una movida sicura nel centro storicoSicurezza e movida a Catania, bilancio dei controlli interforze nel fine settimana: 416 persone identificate e sanzioni per oltre 53 mila euro. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ed Ese ... cataniaoggi.it Ospedale, parcheggio selvaggio. E dubbi sui controlli all’ingressoAll’ospedale Santa Lucia il parcheggio dell’area dialisi, di pertinenza dell’Ast3, è diventato di fatto un parcheggio pubblico utilizzato giorno e notte dai residenti. Il motivo è semplice: il ... ilrestodelcarlino.it RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Giorno 2, ennesimo parcheggio selvaggio alla Marina di Vico, abbandonata dalle istituzioni. Il centralino della PM non risponde. - facebook.com facebook Evento al Circolo Tennis, parcheggio «selvaggio» sulle Torricelle: nove rimozioni e centinaia di multe x.com