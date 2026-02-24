Travis Scott a Reggio Emilia per l’Hellwatt Festival ecco i prezzi dei biglietti

Travis Scott si esibirà alla RCF Arena di Reggio Emilia il 17 luglio, confermando la sua partecipazione all’Hellwatt Festival. La notizia arriva dopo qualche ritardo nelle comunicazioni ufficiali, che ha generato incertezza tra i fan. I biglietti sono già in vendita e i primi acquirenti hanno segnalato prezzi variabili, spesso influenzati dalla domanda crescente. La data ha già attirato molti appassionati pronti a vivere il concerto dal vivo.

Nonostante qualche ritardo e un po’ di confusione nelle comunicazioni, alla fine, il 18 febbraio, l’ Hellwatt Festival, ha confermato che il prossimo 17 luglio Travis Scott si esibirà alla RCF Arena di Reggio Emilia. Il rapper va ad aggiungersi a una line-up già molto ricca: Ye, aka Kanye West, Swedish House Mafia, Rita Ora e molti altri. A partire dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 23 febbraio, sono state aperte le prevendite su Ticketmaster e Vivaticket. Scott, pseudonimo di Jacques Bermon Webster II, conosciuto anche come La Flame o Cactus Jack, è nato nel 1991, e ha iniziato a scalare le classifiche negli anni 2010. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Hellwatt Festival, alla RCF Arena di Reggio Emilia Travis Scott, Rita Ora, OzunaTravis Scott, Rita Ora e Ozuna sono tra gli artisti principali del nuovo Hellwatt Festival, che si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia.

Travis Scott e Kanye West: Doppia data a Reggio Emilia nel 2026 per l’Hellwatt Festival. Prevendite dal 23 febbraio.Travis Scott e Kanye West hanno annunciato due concerti a Reggio Emilia nel 2026, a causa dell’enorme richiesta dei fan italiani.

