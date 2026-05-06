L' ex forno comunale nel cuore di Napoli diventerà la casa del cibo a km 0 | il progetto

Nel centro di Napoli, l'ex forno comunale sarà trasformato in un luogo dedicato al cibo a chilometro zero. Il progetto, chiamato Ex Forno, è stato avviato dall’assessorato all’urbanistica e dal Servizio rigenerazione urbana del Comune, in collaborazione con Lama Impresa Sociale. Sono coinvolte anche diverse realtà locali, tra cui scuole, servizi socio-sanitari, associazioni e altri soggetti del territorio.

Prende avvio il progetto Ex Forno, promosso dall’assessorato all’urbanistica e dal Servizio rigenerazione urbana del Comune di Napoli e sviluppato da Lama Impresa Sociale, con il coinvolgimento progressivo di realtà del territorio, tra cui scuole, servizi socio-sanitari, associazioni e realtà.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Futuro nel Cuore”, il progetto del Rotary Club Porte di Napoli per la diagnosi precoce di patologie cardiache pediatriche Come fare la pizza gourmet perfetta (nel forno di casa)La masterclass di Miele in collaborazione con Jacopo Mercuro Gli amanti della pizza (in particolare della pizza romana) sanno bene che Jacopo... Aggiornamenti e dibattiti Napoli, le famiglie dell'ex Motel Agip in protesta: occupata sede del Consiglio ComunaleProteste e rivendicazioni a Napoli, da parte delle famiglie che vivevano nell'ex Motel Agip, una struttura fatiscente di proprietà del Comune di Napoli a Scampia che da anni ospitava persone in ... ilmattino.it Napoli, gli sfollati dell’ex Motel Agip di Secondigliano occupano il Comune: Trattati come rifiutiGli sfollati dell'ex Motel Agip di Secondigliano occupano la sede del Comune di Napoli di via Verdi. Il blitz è scattato questa mattina, martedì 17 marzo. Le famiglie sfollate dall'ex struttura ... fanpage.it