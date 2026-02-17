Futuro nel Cuore il progetto del Rotary Club Porte di Napoli per la diagnosi precoce di patologie cardiache pediatriche

Il Rotary Club Porte di Napoli avvia domani il progetto “Futuro nel Cuore” per individuare precocemente le malattie cardiache nei bambini. La prima visita si terrà all’Istituto Comprensivo S. M. Milani di Caivano, coinvolgendo gli studenti delle scuole dell’area Nord di Napoli. Il programma prevede screening cardiologici gratuiti, con l’obiettivo di diagnosticare eventuali problemi fin dai primi anni di vita.

Prima tappa domani all’ Istituto Comprensivo S. M. Milani di Caivano per le visite cardiovascolari pediatriche nelle scuole dell’area Nord di Napoli del progetto “Futuro nel Cuore”, promosso dal Rotary Club Afragola-Frattamaggiore “Porte di Napoli”. Ad eseguire le visite specialistiche ai piccoli alunni della scuola caivanese sarà il professor Marco Mucerino, coordinatore scientifico del progetto. Attraverso screening cardiovascolari gratuiti sarà possibile individuare precocemente eventuali patologie cardiache che necessitano di monitoraggio o intervento. Obiettivo primario dell’iniziativa è promuovere la prevenzione precoce e garantire ai bambini una vita lunga e sana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

