Come fare la pizza gourmet perfetta nel forno di casa

Una masterclass organizzata da Miele con il pizzaiolo romano Jacopo Mercuro ha mostrato come preparare una pizza gourmet nel forno di casa. Durante l’evento, sono state illustrate le tecniche e gli ingredienti necessari per ottenere risultati di livello professionale. I partecipanti hanno potuto osservare le fasi di lavorazione e le modalità di cottura ideali per una pizza di qualità.

La masterclass di Miele in collaborazione con Jacopo Mercuro Gli amanti della pizza (in particolare della pizza romana) sanno bene che Jacopo Mercuro, nonostante la giovane età, è diventato praticamente un guru dell'arte bianca, nella Capitale e non solo. A lui - che tra le mille cose vanta anche una Masterchef nel 2023 - si deve una vera e propria rinascita della pizza croccante e sottile - romana appunto - che nella sua pizzeria 180 Grammi si fregia anche di topping d'eccellenza e abbinamenti gourmet. Allo stesso modo, chi si diletta in cucina saprà che Miele è una delle aziende leader più famose nella produzione di elettrodomestici, collocata sì nella fascia alta di mercato ma la cui qualità è generalmente riconosciuta per affidabilità e precisione tecnica.