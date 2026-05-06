L’ex centrocampista di club di alto livello ha espresso forti critiche sulla qualità della partita tra Arsenal e Atletico, affermando di aver pensato di contattare la UEFA dopo soli 35 minuti per chiedere l’annullamento dell’incontro. Le sue parole riflettono un forte disappunto, anche se non sono state accompagnate da dettagli specifici sui motivi di questa valutazione. La discussione si inserisce nel quadro delle reazioni suscitate dall’evento sportivo.

2026-05-06 10:45:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’ex centrocampista olandese Wesley Sneijder ha detto di aver voluto annullare la semifinale di Champions League di ieri sera tra Arsenal e Atletico Madrid dopo 35 minuti perché era “incredibilmente noiosa”. L’Arsenal è riuscito a raggiungere la finale di Budapest grazie al gol da distanza ravvicinata di Bukayo Saka che ha regalato alla sua squadra una vittoria per 1-0 nella serata e un trionfo complessivo per 2-1. Ora affronteranno il Bayern Monaco o il Paris Saint-Germain in finale con quel pareggio delicatamente in bilico sul 5-4 per i campioni in carica dopo una scintillante gara d’andata nella capitale francese la scorsa settimana.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’ex centrocampista del Real Madrid critica la qualità della sfida Arsenal-Atletico: “Volevo chiamare la UEFA dopo 35 minuti per annullare la partita”

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